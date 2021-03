Com maratona pela frente, Enderson Moreira fará revezamento de atletas no Fortaleza

A temporada 2021 apenas começou, mas é possível ter dimensão de como será extremamente desgastante. Sobretudo pelo fato de ter iniciado menos de uma semana ao fim das disputas referentes a 2020. Para tentar minimizar so impactos no elenco, o técnico Enderson Moreira realizará revezamento de atletas ns jogos do Fortaleza.

A decisão se dá em decorrência do calendário apertado. No restante do mês de março, o Tricolor disputará três competições em paralelo e realizará vários jogos em sequência, com curto espaço de tempo entre um e outro. Começando nesta quarta-feira (10), em que realizará estreia no Campeonato Cearense, contra o Atlético-CE, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte.

Além disso, no dia 17, enfrentará o Caxias-RS, pela Copa do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Antes, no sábado (13), enfrenta o Treze-PB, pela Copa do Nordeste. E por aí vai.

Revezamento

Legenda: Crispim foi bem na estreia, mas entrada na equipe será gradativa Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

Já se percebe, de cara, a impossibilidade de repetição de escalações e a necessidade de rodar o elenco. Algo que o treinador leonino explicou após a vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no último sábado (6).

"Quarta-feira já tem jogo do Campeonato Cearense, a gente não tem prazo. Temos que fazer algumas escolhas e precisamos ter cuidado, porque a gente não pode dar muita repetição de jogos neste início. Precisamos de equilíbrio para a gente poder ter o mínimo de risco de lesões, que é o que mais nos assusta quando a gente está montando uma equipe", destacou.

Um exemplo prático disso foi o meia Lucas Crispim, que atuou bem contra o CRB, na vitória por 1 a 0, mas sequer foi relacionado para o duelo em São Luís.

"O Crispim estava muito tempo sem jogar. Então é importante termos cuidado, tanto ele, como com outros atletas, para que possam ir ganhando esse ritmo de maneira gradativa. Até o próprio Jussa, que fez a primeira partida depois de muito tempo. A gente tem que ter cuidado para não sobrecarregar ninguém nesse início de temporada".

Férias para titulares

Legenda: Goleiro Felipe Alves foi um dos poupados contra o Sampaio Corrêa Foto: Thiago Gadelha / SVM

Está no planejamento da comissão técnica, também, conceder férias para jogadores titulares que tiveram alta minutagem na última temporada. O goleiro Felipe Alves, o volante Juninho e o atacante Romarinho foram os primeiros da lista.

"A gente fez algumas opções de atletas que não tiveram férias, emendando uma temporada na outra, e a gente precisava tirar esses atletas de alguns jogos. Não tivemos oportunidade de dar um período de descanso para que pudessem voltar com a cabeça fresca. A gente vai fazendo isso de maneira gradativa, com muita responsabilidade, mas para sempre termos uma equipe competitiva".

Novas opções

Legenda: O volante Pablo fez a estreia como titular do Fortaleza na vitória contra o CRB Foto: Kid Júnior / SVM

Na medida que faz revezamento no elenco, preservando alguns atletas, o treinador testa também novas opções. Algo que tem sido positivo até aqui. Jogadores como o volante Pablo, o meia Matheus Vargas e os atacantes Gustavo Coutinho e Robson, que tiveram as primeiras oportunidades, responderam bem.

"Agradaram muito (as novas opções). A gente fez um jogo inteligente, tático, marcando bem, dando poucas oportunidades aos adversários", analisou o comandante leonino.

A tendência, nas próximas partidas, é que mais jogadores sejam testados até que o técnico encontre o ponto de equilíbrio da equipe.