Com mais uma demissão, Ceará contabiliza 13 técnicos desde que voltou para a Série A

Desde 2018, quando iníciou na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará tem apresentado instabilidade no comando técnico. Ao total foram 13 trocas, quatro delas apenas em 2022, se tornando o clube com mais mudança de treinadores da primeira divisão do Brasileirão neste ano.

Entre os nomes que já passaram pelo clube estão Marcelo Chamusca, que iniciou o ano de 2018 à frente do Ceará, Jorginho, demitido no mesmo ano, Lisca, um dos nomes especulados para assumir o atual momento do clube, Enderson Moreira, Guto Ferreira, Tiago Nunes, Dorival Júnior e outros técnicos.

Após a demissão de Lucho González, que deixou o comando do clube na tarde desta sexta-feira, (28), o Ceará já está no mercado atrás de um novo nome para assumir a posição. Para a partida contra o Fluminense na próxima segunda, (30), Juca Antonello vai estar à frente do Ceará. Juca já assumiu o comando técnico do alvinegro neste ano de 2022 nos empates contra o Bragantino e Athletico-PR.

Nessa mesma tarde Ceará anunciou que Paulo César Gusmão, já conhecido pela torcida alvinegra, será Coordenador Técnico do clube.

O Vozão atualmente ocupa a 17º posição na classificação da Série A com 34 pontos.

