Com mais tempo para trabalho, Vojvoda deve ter 100% do elenco à disposição contra o São Paulo

Depois de passar quase a temporada inteira intercalando jogos no meio e no fim de semana, o Fortaleza tem agora mais tempo de recuperação e mais semanas cheias de treinamento antes dos jogos. Esse momento coincidiu com a recuperação do time no Campeonato Brasileiro e com a chegada de novos reforços para compor o elenco.

Para o próximo compromisso na Série A, contra o São Paulo no domingo (28), Juan Pablo Vojvoda deve contar com todo seu elenco à disposição para ser relacionado. A volta do Tinga na última rodada foi um dos momentos mais aguardados pelo torcedor, o lateral passou quase três meses fora e finalmente ganhou minutos em campo.

No último boletim médico liberado pelo clube, Lucas Crispim já estava em fase de transição do desconforto muscular que sentiu na semana do Clássico-Rei. Assim, o Departamento Médico está vazio.

Vojvoda conta também com as voltas de Galhardo, Zé Welison e Benevenuto que cumpriram suspensão no último jogo. Ceballos, que sofreu uma pancada na cabeça, recebeu alta na segunda (22) e já deve voltar a treinar durante a semana.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil