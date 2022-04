Com mais de um mês de preparação, Caucaia está pronto para as finais do Estadual

A espera foi longa, a indefinição sobre as datas das finais do Estadual atrapalharam o planejamento do Caucaia, mas finalmente o clube entrará em campo para decidir o Cearense contra o Fortaleza nos dias 22 e 24, no Castelão. A preparação foi mais longa que o normal, mais de um mês, mas o clube está pronto para fazer história em sua primeira final de Campeonato Cearense.

A última partida da Raposa Metropolitana foi no dia 12 de março, contra o Iguatu, pela 2ª semifinal do Estadual, com o Caucaia empatando em 1 a 1 e garantindo vaga na decisão. O que o time não imaginava, era que esperaria exatamente 40 dias para entrar em campo para a decisão.

Assim, o Caucaia, que vinha embalado no certame, invicto em 16 jogos, com 9 vitórias e 7 empates, que fazia a preparação para a final do Estadual desde o dia 13 do mês passado, precisou dar folga aos jogadores e recomeçar os treinos no dia 28 de março.

Expectativa

O técnico Roberto Carlos terá todo o elenco à disposição para as finais. O experiente treinador é que o entrosamento seja o diferencial da equipe, ainda que a falta de ritmo de jogo possa pesar.

"Finalmente vai chegar o grande momento, que todos nós esperávamos. Comissão, atletas, torcida, presidente. Nós trabalhamos bem, fizemos amistosos e o grupo trabalhou muito concentrado. Perdemos o ritmo de jogo, mas temos que insistir no que nos fez estamos invictos após 16 jogos. Aprimorar os acertos, corrigir as falhas e chegar fortes para dois grandes jogos. Ficamos felizes pela parada ao termos todo o grupo disponível e recuperar três atletas que estavam fora. Queremos fazer dois grandes jogos", declarou o treinador do Caucaia.

Com o longo período sem jogos, a Raposa realizou três amistosos. O time venceu o Pague Menos por 3 a 0 no dia 5 de abril, o Pacajus por 1 a 0 no dia 12, e o Sub-20 do Ceará por 1 a 0 no dia 16.

Legenda: O Caucaia fez 3 amistosos preparatórios visando a decisão do Cearense e ganhou todos Foto: Michael Douglas / Divulgação Caucaia

O goleiro Célio, cria da base do Fortaleza, avaliou a preparação do Caucaia para a decisão.

"Nosso último jogo foi no dia 12 de março, na semifinal, há mais de um mês. Foi muito tempo sem jogo, mas realizamos amistosos para dar ritmo e a gente está preparado. Esperamos fazer dois grandes jogos. Trabalhamos a parte física com muita intensidade e a parte tática com o técnico Roberto Carlos. Vai ser difícil, vamos correr, nos dedicar, marcar, e não podemos perder as oportunidades que aparecerem".

Desgaste

As finais do Estadual serão disputadas em um intervalo curto, com apenas um dia de descanso. A partida do dia 22 será às 21h35 e no dia 24 às 18h30. O técnico Roberto Carlos afirmou que haverá o desgaste, ainda mais pelo elenco curto do Caucaia.

Legenda: O técnico Roberto Carlos terá todo o elenco do Caucaia disponível para a decisão do Estadual Foto: Michael Douglas / Divulgação Caucaia

"Pra gente será desgastante, pois temos um grupo reduzido. O elenco é pequeno para que se tenha uma rotatividade nos dois jogos. A gente sempre faz as 5 alterações para dar um ritmo para mais jogaodores. Mas vamos pensar só no 1º jogo, concentrar neste resultado e depois pensar na segunda".

Pela proximidade dos dois jogos, o Fortaleza pode atuar com times diferentes, pela maior quantidade de jogadores e qualidade do elenco. Roberto Carlos garante que o Caucaia se preocupará em fazer o seu jogo

"Sabemos da grandeza e qualidade do Fortaleza, mas estamos trabalhando a cabeça dos jogadores, nos preocupando em fazer o nosso melhor. Aquele que for escolhido no Fortaleza, vamos nos precaver com a qualidade do que vem de lá. Aqui também tem qualidade e queremos surpreender e fazer dois grandes jogos".