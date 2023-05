Com mais de 800 competidores, circuito de corridas de praia movimenta Paracuru

A segunda etapa do Circuito Beach Run Brasil, o maior de corridas de praia do Brasil, teve a participação de mais de 800 competidores. O evento terminou nesta segunda-feira (1), em Paracuru, no litoral do Ceará. As disputas ocorreram nas distâncias de 5 km, 10 km e 21 km.

Cândida Maria Menezes e Fabiano Saldanha foram os destaques da BRB Paracuru. Ela venceu a prova de 10km, no domingo, e levou também a meia maratona realizada na manhã desta segunda-feira. Já ele conquistou o 1º lugar na prova de 21km e ficou com o segundo nos 10km.

Outros destaques foram Leene de Andrade, vice nos 5 km e na meia maratona, e Valmar Júnior, campeão nos 5 km e segundo colocado na meia maratona. A dupla ganhou o troféu Desafio do Farol, que premia os melhores atletas que correm nos dois dias do evento.

“Pelo segundo ano seguido, Paracuru teve o número máximo de inscritos, com as vagas esgotadas antecipadamente. Nesta etapa, com feriadão, foi além do esporte. Tivemos três festas temáticas em que os corredores marcaram presença e uniram a corrida com o entretenimento. Um movimento e tanto no litoral e impulsionando o turismo fora do período de alta temporada’, afirma Ricardo Ramalho, organizador do evento e diretor da BRB Marketing Esportivo.

A próxima etapa do Circuito Beach Run Brasil 2023 será no Pará. A cidade de Salinópolis recebe a BRB Salinas, nos dias 27 e 28 de maio. A próxima etapa no Ceará será em 26 e 27 de agosto, nas praias de Camocim. As inscrições para este evento serão abertas em breve.

Legenda: Mais de 800 corredores participaram da BRB Paracuru. Foto: Divulgação

CONFIRA OS RESULTADOS DA BRB PARACURU



5 km Feminino Geral

1. Maria do Socorro Alves Bezerra - 00:22:33

2. Leene de Andrade - 00:23:44

3. Ana Carolina Ferreira Cândido - 00:24:18

4. Rosy Gomes - 00:24:58

5. Tais Rodrigues Cavalcante - 00:25:22

5 km Masculino Geral

1. Valmar Junior - 00:18:40

2. Salvio Lira Augusto Gomes - 00:18:57

3. Fabio de Oliveira Nicolau - 00:19:09

4. Gustavo Delphino Oliveira - 00:19:24

5. Higor Henrique Pereira Nunes - 00:19:32

10 km Feminino Geral

1. Cândida Maria Menezes Reges dos Santos - 00:48:55

2. Andrea Almeida Sales de Oliveira - 00:53:36

3. Maria do Socorro da Silva de Sousa - 00:55:26

4. Francisca Roberta Santos da Silva - 00:57:10

5. Maria Luziana Oliveira - 00:59:53

10 km Masculino Geral

1. Daniel Carneiro dos Santos - 00:36:11

2. Fabiano Saldanha Evangelista - 00:37:19

3. Luis Carlos - 00:38:33

4. Dicson Peixoto Falcão - 00:38:53

5. Carlos Eduardo Araújo - 00:39:31

21 km Feminino Geral

1. Cândida Maria Menezes Reges dos Santos - 01:43:01

2. Leene de Andrade - 01:51:27

3. Rosy Gomes - 01:59:15

4. Maria Diana Guimaraes da Silva - 02:05:03

5. Regina Okimoto - 02:07:21

21 km Masculino Geral

1. Fabiano Saldanha Evangelista - 01:17:01

2. Valmar Junior - 01:20:14

3. Luis Carlos - 01:21:41

4. Carlos Eduardo Araujo - 01:24:56

5. Salvio Lira Augusto Gomes - 01:26:47