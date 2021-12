Com mais de 50 mil torcedores, Atlético-MG tem renda milionária em final da Copa do Brasil

A goleada do Atlético-MG contra o Athletico-PR, neste domingo (12), teve apoio caloroso da torcida atleticana no Mineirão. Com 53.181, os torcedores do Galo bateram o próprio recorde em final da Copa do Brasil. Em 2014, 18.578 torcedores compareçeram a Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), para acompanhar a vitória do Atético, na ida, contra o arquirrival Cruzeiro.

Os mais de 50 mil torcedores presentes no Mineirão renderam uma renda de mais de oito milhões de reais ao Atlético-MG (R$ 8.325.723,05). O valor só fica atrás do arrecadado na vitória do Atlético-MG contra o RB Bragantino por 4 a 3, no duelo em que o Galo recebeu a taça de campeão brasileiro 2021. Na ocasião, a renda atleticana foi de R$ 8.818.854,25.

A partida da volta da Copa do Brasil acontece na quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Com a elástica vantagem conquistada no jogo da ida, o Atlético-MG pode perder por até três gols de diferença que garante o bicampeonato da competição nacional.

Veja as rendas do Atlético-MG na Copa do Brasil

Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR | Público: 53.181 torcedores | Renda: R$ 8.325.723,05 Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza | Público: 18.642 torcedores | Renda: R$ 2.079.425,00