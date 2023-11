Com Lucero de volta, Fortaleza embarca para enfrentar o RB Bragantino; veja lista de relacionados

O elenco do Fortaleza embarcou com novidade na manhã desta quarta-feira (29) para enfrentar o Red Bull Bragantino pela Série A. O atacante Juan Martin Lucero, que tratava uma contratura muscular na coxa, voltou a ser relacionado e embarcou com a delegação.

O jogador de 31 anos ficou de fora do último compromisso do Leão na Série A do Brasileirão, no último domingo (26), no empate em 2 a 2 com o Palmeiras. Ele soma 23 gols e sete assistências em 60 jogos disputados pelo Tricolor do Pici em 2023.

Legenda: Lucero comemorando gol pelo Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Por outro lado, dois atacantes não seguiram viagem com o restante da delegação. O atacante Marinho completou a série de três cartões amarelos e terá de cumprir suspensão automática. Silvio Romero também não foi visto no embarque.

VEJA A LISTA COMPLETA DE RELACIONADOS

GOLEIROS : João Ricardo, Fernando Miguel e Maurício Kozlinski.

: João Ricardo, Fernando Miguel e Maurício Kozlinski. LATERAIS : Tinga, Dudu, Bruno Pacheco e Escobar.

: Tinga, Dudu, Bruno Pacheco e Escobar. ZAGUEIROS : Brítez, Titi, Benevenuto e Tobias Figueiredo.

: Brítez, Titi, Benevenuto e Tobias Figueiredo. MEIO-CAMPISTAS : Caio Alexandre, Zé Welison, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Pochettino, Lucas Crispim e Calebe.

: Caio Alexandre, Zé Welison, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Pochettino, Lucas Crispim e Calebe. ATACANTES: Pikachu, Guilherme, Galhardo, Lucero, Machuca e Pedro Rocha.

Red Bull Bragantino e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (30), às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), para disputar a 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2023.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.