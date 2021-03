Com laudos vencidos, Elzir Cabral e Raimundão não poderão receber jogos a partir de abril; confira

O Ministério Público do Ceará (MPCE) divulgou na tarde desta segunda-feira (29) uma lista de estádios cearenses que não poderão receber mais jogos organizados pela Federação Cearense de Futebol (FCF) e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a partir do dia 13 de abril, em virtude do vencimento de laudos técnicos para funcionabilidade dos espaços esportivos.

Em nota, o órgão notificou que 13 estádios cearenses estão com os laudos de engenharia e de prevenção e combate a incêndio vencidos. De acordo com o MPCE, os laudos devem ser encaminhados pela FCF até dia 12 de abril, sob pena de não liberação das praças esportivas para realização de jogos.

Confira os estádios com laudos vencidos:

Abilhão, em Quixadá

Bandeirão, em Limoeiro *

Domingão, em Horizonte

Elzir Cabral, em Fortaleza *

Geraldão, em Brejo Santo *

Inaldão, em Barbalha

João Ronaldo, em Pacajus

Jumelão, em Crateús *

Presidente Vargas, em Fortaleza*

Moraisão, em Maranguape*

Mouraozão, em Nova Russas

Raimundo de Oliveira, em Caucaia

Romeirão, em Juazeiro do Norte*

(*) Laudos de Combate e Prevenção a Incêndio e de Engenharia vencidos

O estádio Morenão, em Iguatu, também está com o laudo de Engenharia vencido. Em contrapartida, a Arena Castelão, em Fortaleza, o Estádio do Junco, em Sobral, o Perilão, em Itapipoca, e Mirandão, no Crato, estão com os laudos em dias e aptos para receberem partidas organizadas pela FCF e CBF.

Legenda: Vila Olímpica Elzir Cabral, em Fortaleza, está com laudos de Combate e Prevenção a Incêndio e de Engenharia vencidos Foto: Divulgação/Ferroviário AC

Solicitação à FCF

O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) solicitou à FCF, no dia 24 de fevereiro deste ano, a apresentação dos laudos de Engenharia e de Prevenção e Combate ao Incêndio. O prazo estabelecido foi de 45 dias, encerrando, assim, no dia 12 de abril, data limite para o envio. O órgão afirma ainda que, em virtude da ausência de público, os laudos de Segurança e Vigilância Sanitária não estão sendo cobrados.