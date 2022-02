Com jogo na Argentina ou Uruguai, torcedores do Fortaleza asseguram viagens para Libertadores

O ano de 2022 já começa histórico para o Fortaleza. Pela primeira vez, a equipe vai disputar a Copa Libertadores da América. Desde a conquista da vaga, em 2021, os torcedores estão ansiosos e começaram cedo os preparativos para a acompanhar o time. A primeira partida será em casa, na Arena Castelão, no dia 6 de abril. A segunda, fora do Brasil.

Com adversários ainda indefinidos, o jogo pode ser na Argentina ou no Uruguai, no dia 13 do mesmo mês. O clube oferece pacotes de viagem, mas muitos tricolores têm se organizado por conta própria para a aventura internacional.

Saulo Alves, de 32 anos, é analista de planejamento logístico e integrante do canal de torcedores Glória e Tradição. Através de um amigo, soube de passagem mais barata para a Argentina, ainda no fim do ano passado, e avisou no grupo de apoiadores do canal. As pessoas começaram a ter interesse. Não montaram um pacote, mas estão se planejando para a viagem.

Individualmente, ele gastou R$2.800, 00 com passagens de ida e volta, mais hospedagem em apartamento, que será dividido com outras pessoas. São pelo menos 20 tricolores no mesmo voo com destino a Buenos Aires. O grupo parte em 9 de abril e volta no dia 17.

“Frequento estádio desde os dez anos. Acompanhei os anos de Série C, os mata-mata frustrantes... Estive na primeira aventura em 2020, contra o Independiente. Minha história com o Fortaleza é longa, antes mesmo de ter o canal. E é um prazer enorme poder viver isso pela segunda vez. Só que agora tenho um filho. Ele vai fazer nove meses em abril. Até pensei em levar minha esposa e ele, mas ela é professora e não conseguiu férias. Talvez, numa terceira oportunidade, eu vá com a minha esposa e com meu filho”, revelou Saulo.

Se a partida for na capital argentina, o transfer de ônibus está confirmado. Caso seja no Uruguai, o grupo pretende ir e voltar de barco, com a mesma empresa. Ainda há chance de que um transporte exclusivo para torcedores do Fortaleza seja fretado.

Legenda: Em Buenos Aires ou Montevidéu, a torcida do Fortaleza vai junto. Foto: Arquivo Pessoal/Rodrigo Antunes

Vai depender da quantidade de interessados. Muitas dessas pessoas conseguiram férias ou folgas no trabalho. Tem advogado, professor, médico, blogueira… Gente que vai levar a família, os pais… Assim como o servidor público Rodrigo Antunes, de 30 anos.

Ele também se preparou. Vai com pai, irmão, primo, sobrinho... Pegou a dica da passagem mais barata e, como Saulo, alugou apartamento. O grupo viaja para Buenos Aires no dia 9 e voltam em 16 de abril.

Sobre a chance de jogo em Montevidéu, ele diz que vão decidir sobre a locomoção somente depois do sorteio. Ao todo, individualmente, gastou R$3.400, 00 com passagens e hospedagem. O amor pelo time de coração atravessa fronteiras, está no dna da família.

“Estou casado há 3 anos. Sou pai de um filho de 1 ano e 9 meses, tenho um enteado de 8 anos. Comecei a torcer pelo Fortaleza em 1999, na Série C. Diria que é uma herança de família, pois minha família é toda tricolor. Dia de jogo é ligação e troca de mensagem para saber quem vai com quem... Sou sócio torcedor desde 2007. Participei da montagem do primeiro mosaico contra o Náutico em 2012. O Fortaleza, para mim, é mais que a coisa mais importante das coisas menos importantes. O estádio e o sentimento de torcedor são fins sociais importantes e que todo mundo tem que passar”, disse Rodrigo.

Legenda: Rodrigo Antunes com familiares no estádio. Foto: Arquivo Pessoal/Rodrigo Antunes

Travessia

A definição dos adversários do Tricolor de Aço na fase de grupos será somente após o sorteio, no dia 23 de março. No pote 4 da competição, o Fortaleza poderá enfrentar Boca Juniors ou River Plate, além dos uruguaios Nacional e Peñarol.

A venda de pacotes para a Argentina, apesar de não ter a confirmação do local do jogo, é mais atrativa. Em caso de jogo no Uruguai, a travessia é rápida, cerca de 40 minutos de barco, o que também pode estar incluso nos pacotes ofertados.

Legenda: Membros do canal de YouTube e podcast Glória e Tradição. Foto: Arquivo Pessoal/Saulo Alves