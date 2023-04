Com invasão na coletiva, Vojvoda lembra da família e festeja título do Fortaleza: ‘significa muito’

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda festejou muito a conquista do pentacampeonato cearense pelo Fortaleza neste sábado (8). Durante a coletiva de imprensa, teve até a entrevista paralisada por uma invasão: Thiago Galhardo, Caio Alexandre e Lucas Crispim entraram na sala com uma caixa de som, festejaram e até jogaram um balde de água no treinador.

Quando questionado sobre o sentimento de ser campeão, ressaltou que o penta era uma meta da instituição. No Pici, soma quatro taças: três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste.

Vojvoda Técnico do Fortaleza “Significa muito, já faz quase 2 anos que estou morando e vivendo aqui, todos sabem o que significa essa conquista, o cearense é muito importante, o clube queria e trabalhamos para desfrutar como hoje. Foi uma partida muito difícil, mas o time respondeu quando precisava responder”.

Com contrato renovado até 2024, pontuou que o Fortaleza precisa seguir crescendo. Sobre ainda existir alguma necessidade no Pici, o argentino se emocionou ao citar a saudade e a distância da família.

Vojvoda Técnico do Fortaleza “Tenho muita paixão, posso desfrutar do dia a dia, muitas vezes com adrenalina, sofrimento, e o meu trabalho é o dia a dia. Sobre o que falta, tenho uma família bem constituída. Agradeço minha esposa, meus filhos, que estão distantes de mim, e a minha esposa principalmente. Eu tenho tudo, mas faltam eles mais perto de mim. Eles compreendem que essa é a vida do treinador, são muito apaixonados por futebol e é um jeito de agradecer. Quando estão aqui, desfrutam muito também”.

Ao todo, o Fortaleza soma 46 títulos cearenses, se tornando agora o maior campeão local. Para a sequência da temporada, o time cearense disputa ainda a Copa Sul-Americana, a Série A e a Copa do Brasil.

Assista a coletiva de Vojvoda