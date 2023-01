Com intoxicação alimentar, jogadores do Ceará que estão na Copinha vão para hospital

Jogadores do Ceará que estão jogando na Copa São Paulo de Futebol Júnior deram entrada em um hospital na cidade de São Roque na manhã desta quinta-feira (5). A suspeita é que os atletas teriam sido contaminados com a comida do hotel que estão hospedados.

Em sua estreia na competição, o Ceará perdeu para o Madureira por 1 a 0. A informação é de que alguns jogadores atuaram doentes e com intoxicação alimentar. No mesmo hotel em que está o time Sub-20 alvinegro, encontram-se hospedados a equipe do Rio Claro-SP e do Madureira-RJ, que também tiveram atletas hospitalizados.

Procurado, o Ceará ainda não se pronunciou sobre o ocorrido e sobre o estado de saúde dos atletas.

Matéria em atualização.