Com Hulk artilheiro, Atlético-MG derrota Caldense no Mineirão

Sob o comando do atacante Hulk, que marcou duas vezes, o Atlético-MG derrotou a Caldense por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (23) no estádio do Mineirão, e ficou muito próximo de garantir a presença na decisão do Campeonato Mineiro.

A definição do finalista será no próximo domingo (27), quando as equipes voltam a medir forças no Mineirão a partir das 18h (horário de Brasília). Um dia antes Cruzeiro e Athletic Club lutam pela outra vaga na decisão. No jogo de ida das semifinais, a Raposa triunfou por 2 a 0.

Gols

O Atlético-MG chegou ao primeiro gol aos 26 minutos, quando Réver lançou para Ademir, que bateu mascado e cruzado. Porém, a finalização saiu fraca e Hulk aproveitou para superar o goleiro Renan Rinaldi.

O segundo do Galo saiu novamente dos pés do camisa 7, desta vez em cobrança de pênalti, aos 39 minutos da etapa inicial. Desta forma Hulk assumiu a artilharia isolada da competição com 8 gols.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte