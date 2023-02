Com hat-trick de Di Maria, Juventus elimina Nantes e avança às oitavas da Liga Europa

A Juventus garantiu classificação para as oitavas de final da Liga Europa ao vencer o Nantes por 3 a 0 nesta quinta-feira (23), no Stade de la Beaujoire, na França. Depois de empatar o jogo de ida, em Turim, por 1 a 1, a equipe italiana mostrou a superioridade e contou com a categoria do atacante argentino Di María, que marcou um hat-trick.

A equipe aguarda agora o sorteio da Uefa para definir o próximo adversário. Os classificados foram: Barcelona, Union Berlin, Sporting, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Sevilla e Roma.

O jogo

Embalado por ter conseguido segurar a Juventus, o Nantes mal teve tempo de montar a sua estratégia. Logo aos 5 minutos, Di María acertou um lindo chute por cobertura e já colocou os italianos em vantagem no marcador. Com a obrigação de buscar o empate desde o início, o Nantes adiantou o time, mas passou a dar espaços em sua defesa.

Depois de perder duas boas chances com Pedro Chirivella e Ludovic Blas, o time da casa acabou punido pela falta de tranquilidade. Pallois colocou a mão na bola dentro da área após outra bela infiltração do argentino. Di María então foi para a cobrança e converteu com categoria: 2 a 0 aos 19 minutos.

Dono do confronto e senhor do time, Di María seguiu comandando as ações ofensivas. Aos 32, em um lance confuso na área, ele mostrou oportunismo para, num toque de cabeça, coroar o seu desempenho com mais uma bola na rede: 3 a 0. O lance precisou da checagem do VAR, mas o terceiro gol foi confirmado na sequência.