Com hat-trick, Ciel alcança Lucero e os dois dividem artilharia do futebol cearense em 2023

O atacante Ciel voltou a marcar gols com a camisa do Ferroviário, no domingo (16), após dois meses de hiato. Ele havia ficado quatro semanas sem jogar devido a uma lesão na coxa esquerda, mas havia retornado aos gramados em 5 de julho e ainda não tinha balançado a rede do adversário.

Contra o Cordino-MA, pela 13ª rodada da Série D do Brasileiro, no entanto, o veterano reagiu e marcou três tentos da goleada por 6 a 1. Com o hat-trick, Ciel chegou a 15 gols pelo time coral na temporada e se igualou com o argentino Juan Martín Lucero, do Fortaleza. Eles são os artilheiros do futebol cearense em 2023.

A diferença entre os dois centroavantes é a média de gols marcados. O camisa 99 do Ferroviário soma 15 tentos em 27 jogos, o que significa 0,55 gol por partida, enquanto Lucero fez a mesma quantidade em 37 partidas, tendo média de 0,40. Atrás deles estão Erick, do Ceará, e Thiago Galhardo, do Fortaleza, ambos com 14 gols marcados.

Dos 15 gols de Ciel, cinco foram marcados na Série D do Brasileiro, cinco no Campeonato Cearense, quatro na Copa do Nordeste e um na Copa do Brasil. Assim como Lucero, está entre os 20 maiores goleadores do Brasil na temporada. O veterano tem em seus números também duas assistências.

Tubarão em alta

A goleada do Ferroviário sobre o Cordino valeu ao time da Barra do Ceará a décima vitória na Série D, o que culmina em um aproveitamento de 84,6%. Levando em conta todas as divisões do Campeonato Brasileiro, o time coral só fica atrás do Botafogo, líder da Série A, que ganhou 86,6% do que disputou no certame nacional.

O Tubarão da Barra empatou com Vila Nova-GO, Criciúma-SC e Vitória-BA em número de triunfos (10) no Brasileirão, tendo, os quatro, menos vitórias apenas que o Botafogo, que ganhou 13 jogos. O Ferrão, porém, é o único dentre os citados que não foi derrotado na competição.