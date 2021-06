Com Guto Ferreira pressionado, Ceará enfrenta a Chapecoense fora de casa pelo Brasileirão

Não há mais margem para erro. O técnico Guto Ferreira sabe que a situação é crítica e somente vitórias com boas atuações podem fazê-lo recuperar prestígio no comando técnico do Ceará. É pressionado e sob desconfiança de parte da torcida que o treinador comanda o Alvinegro neste domingo (13), às 20h30min, contra a Chapecoense, buscando trazer mais tranquilidade ao ambiente de Porangabuçu.

O clima está longe de ser dos mais favoráveis. Se antes já havia muita desconfiança pelas derrotas nas finais de Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, além da eliminação na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a nova derrota para o rival Fortaleza, que tirou o time da Copa do Brasil, surge como um baque ainda maior.

A sucessão de fracassos acarreta em pressão, críticas e busca por culpados. Guto tem sua parcela de responsabilidade, mas não se pode isentar os jogadores. Eles também precisam dar uma resposta positiva, e a primeira chance de fazer isso é no duelo em Chapecó. Na 3ª rodada do Brasileirão, o Alvinegro pretende a segunda vitória para afastar também a desconfiança pela derrota por 3 a 1 para o Santos, no último sábado (5).

Será precciso não somente vencer, mas mostrar uma postura diferente. O Ceará dos últimos jogos tem sido apático, abatido, desconcentrado e sem intensidade. Totalmente o oposto do time que fez grande campanha na Série A na última temporada.

MUDANÇAS NO TIME

Legenda: Messias foi uma das principais contratações do Ceará para 2021 e volta ao time contra a Chape Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mas nem tudo é ruim. Há notícias positivas. Messias retorna ao time, garantindo mais segurança na zaga, que foi péssima contra o Fortaleza. Outro que volta é Gabriel Dias, que pode atuar por conta do efeito suspensivo que o departamento jurídico do clube conseguiu.

Lima, que já se recuperou e entrou no 2º tempo do Clássico-Rei, é outra peça que também retorna.

SEGUEM FORA

Legenda: Mendoza foi um dos jogadores suspensos após confusão generalizada na Copa do Nordeste. Ele está liberado para jogar, mas segue no DM Foto: Thiago Gadelha / SVM

Por outro lado, Speed Mendoza e Jael, embora tenham conseguido efeito suspensivo, sequer viajaram com a delegação e estão fora da partida. Além deles, o zagueiro Luiz Otávio, peça importantíssima no sistema defensivo, também segue de fora.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Ceará - Série A

Local: Arena Condá, em Chapecó - SC

Data: 13/06/2021

Horário: 20h30min

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Chapecoense: Tiepo; Matheus Ribeiro, Ignácio e Felipe Santana e Busanello; Moisés Ribeiro, Guedes, Lima e Ravanelli; Fernandinho e Anselmo Ramon. Técnico: Jair Ventura.

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Klaus e Bruno Pacheco; Charles, Fernando Sobral e Vina; Lima, Rick e Cléber. Técnico: Guto Ferreira