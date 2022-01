Com Guardiola, Manchester City soma 21 casos de Covid-19 no clube

O Manchester City atravessa um surto de Covid-19 entre funcionários do clube. Após nova testagem nesta quinta-feira (6), o time totaliza 21 casos do novo coronavírus, sendo sete atletas do time principal.

O caso mais recente foi o técnico espanhol Guardiola. Em nota oficial, a equipe confirmou o diagnóstico, assim como o do auxiliar Juannma Lillo, também da Espanha.

Com compromisso pela Copa da Inglaterra na próxima sexta (7), o assistente espanhol Rodolfo Borrel será o comandante do City em campo. O clube inglês encara o Swindon Town, às 17h (de Brasília), fora de casa.

