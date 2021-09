Com gols de Griezmann e Dzeko, França e Bósnia empatam em 1 a 1 nas eliminatórias europeias

França e Bósnia empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (1), em Strasbourg, pela quarta rodada do Grupo D das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. É mais um resultado indesejado para os franceses, que seguem sem vencer em casa na competição.

O jogo

O primeiro gol da partida foi marcado pelos visitantes, ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, o experiente Dzeko acertou um bonito chute cruzado de esquerda, de fora da área, sem chances para o goleiro Lloris.

O empate francês veio quatro minutos depois, com Griezmann. Ele aproveitou uma sobra de bola dentro da área após cobrança de escanteio. Dzeko tentou afastar, mas não conseguiu. Restou Griezmann completar para as redes. O lance ainda chegou a ser revisado pelo VAR, mas foi confirmado.

Já no início do segundo tempo, o time comandado por Didier Deschamps ficou com um jogador a menos no início do segundo tempo. Koundé foi expulsou e prejudicou a proposta de jogo de Didier.

Classificação

Com o resultado, a França segue como líder do Grupo D, com oito pontos. As duas vitórias vieram fora de casa. Como mandante, no entanto, os franceses têm dois empates. Na sequência da tabela, aparecem Ucrânia, com 4 pontos; Finlândia, 2; Bósnia, 2; e Cazaquistão, com 2 pontos.