Com golaço do cearense Artur, Bragantino vence e chega à semi da Sula; veja gol

Com belo gol do cearense Artur nos acréscimos, o Bragantino venceu o Rosario Central no Estádio Nabi Abi Chedid por 1 a 0, e garantiu classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Braga avançou com duas vitórias apertadas, 4 a 3 no jogo de ida e 1 a 0 na volta.

O confronto foi equilibrado, com o Rosario Central tendo gol anulado pelo VAR logo aos marcar aos oito minutos, com Marco Ruben. O Braga respondeu com Artur acertando a trave, com a etapa inicial terminando sem gols.

Depois de ser pressionado pelo Rosário em grande parte do 2º tempo, o Bragantino, que já avançaria com um empate, marcou nos acréscimos, com belo gol de Artur.

Veja o gol do atacante cearense

🔥🔝 Do meio da rua!



🤯 O ɢ ᴏ ʟ ᴀ ç ᴏ de Artur aos 94' para confirmar a classificação do @RedBullBraga às semifinais da CONMEBOL #Sudamericana. #GrandeConquista pic.twitter.com/UjeCJLrZBC — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 18, 2021

Adversário

Agora, o Bragantino espera o vencedor de Santos e Libertad para conhecer seu adversário nas semifinais da Copa Sul-Americana. O duelo será na quinta-feira, no Paraguai. No jogo de ida, o Santos venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro