Com golaço de Vinícius Jr., Real Madrid vence e avança em primeiro no Grupo H do Mundial de Clubes

O Real Madrid venceu o Salzburg por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (26) pela última rodada do Grupo H do Mundial de Clubes da FIFA. Com a vitória, o clube espanhol vai enfrentar os italianos da Juventus nas oitavas de final da competição e pode pegar o Flamengo em uma possível semifinal.

Em noite de gala dos espanhóis na Filadélfia, o craque Vinícius Jr. marcou um golaço e ajudou a equipe a vencer por 3 a 0 com facilidade. O brasileiro, ainda no primeiro tempo, deu assistência pra Valverde ampliar o placar. O jovem Gonzalo Garcia fechou o placar para os merengues.

O Real Madrid passou em primeiro lugar do Grupo H, com sete pontos ganhos, seguido do Al Hilal, que vai enfrentar o Manchester City, com cinco pontos. Salzburg e Pachuca se despediram da competição. O clube austríaco ficou com 5 pontos, em terceiro, enquanto os mexicanos terminaram na última colocação, sem nenhum ponto conquistado.