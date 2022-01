Com gol nos acréscimos, Maracanã vence Atlético no Domingão; Crato bate Icasa

O Maracanã iniciou o Campeonato Cearense 2022 com vitória nos acréscimos ao bater o Atlético por 2 a 1 na tarde deste domingo (9), no estádio Domingão.

Retornando à elite estadual após 9 anos, a equipe comandada por Junior Cearense dominou a etapa inicial e abriu o placar aos 19 minutos do 1º tempo com Nael, que arriscou de fora da área, contando ainda com desvio na zaga para encobrir o goleiro da Águia.

Na etapa final, o Atlético voltou melhor e empatou em jogada curiosa aos 37 minutos. O zagueiro do Maracanã, Nanim, tocou em direção ao goleiro Raí pegou com as mãos, com o árbitro marcando recuo de bola em lance próximo da pequena área. Na cobrança de Everton Potigual, a barreira conseguiu salvar a falta em dois toques, mas na sobra, ainda na pequena área, o cobrador aproveitou, mandando para as redes.

Após sofrer o gol, o Maracanã foi ao ataque e chegou à vitória nos acréscimos. O cronômetro já chegava aos 46 minutos quando Nael achou Gustavo na ponta, que cruzou na cabeça de Paulinho P10, marcar e garantir a vitória.

Outro resultado

Quem também venceu com um gol no fim de etapa final foi o Crato. O Azulão venceu o Icasa por 1 a 0 com gol de Mayron aos 44 do 2º tempo. O clássico do Cariri foi disputado no estádio Inaldão Lírio Callou, em Barbalha (CE).

Próxima rodada

Com 3 pontos na tabela, o Maracanã volta a jogar na quarta-feira (12), contra o Crato, às 16 horas no Inaldão Lírio Callou, em Barbalha (CE).

Já o Atlético, recebe o Icasa também no dia 12, às 15 horas no Domingão, em Horizonte (CE).