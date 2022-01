Com gol no último lance, Ceará tropeça diante do Bragantino-PA e empata na estreia da Copinha

O Ceará empatou com o Bragantino-PA, nesta quarta-feira (5), no Estádio Doutor Jayme Cintra, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante João Victor, de 17 anos, marcou o gol em favor do alvinegro, enquanto Bruninho, no último lance da partida, igualou o marcador para os paranaenses.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu divide posição do Grupo 18 da competição com o Bragantino-PA. No sábado (8), o Ceará enfrenta o São Bernardo-SP, às 15h15, pela 2ª rodada da Copinha.

O jogo

Contra uma equipe 'cascuda' e atuando em um gramado desnivelado, o Ceará encontrou dificuldades para impor seu ritmo de jogo na etapa inicial. O duelo ficou concentrado no meio-campo, com as duas equipes se atrapalhando no momento de construir jogadas.

Para o 2° tempo, o técnico Juca Antonello optou por mudanças e promoveu as entradas das joias David e João Victor. O resultado foi praticamente imediado. Aos 5 minutos, após lançamento de Caio Rafael do campo de defesa, J.V driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes.

Com o placar a seu favor, o Alvinegro administrou o resultado, buscando agredir o Bragantino nos contra-ataques e envolvê-los pelas laterais do campo. Aos 13 minutos, Caio Rafael arriscou da entrada da área, mas Dida defendeu. No rebote, Wendell finalizou, mas parou no arqueiro do Bragantino.

Nos minutos finais do 2° tempo, Matheus Índio recuou a bola para trás, mas sem força, ficando com o atacante Barata. Na saída de Davi Schneider, o arqueiro atingiu o camisa 28 e foi expulso. Com a expulsão do goleiro, Juca Antonello optou pela saída de Rafinha para entrada de Wilder.

Na cobrança de falta, Rodrigo finalizou direto, com força, mas o goleiro Wilder defendeu. No rebote, o ataque do Bragantino-PA tentou de cabeça, mas a arbitragem assinalou impedimento.

No último minuto, Bruninho empatou a partida em favor da equipe paranaense, após um bate e rebate na área alvinegra.