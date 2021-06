Marta faz gol do meio-campo e garante vitória do Orlando Pride na NWSL; assista

Intitulada de 'Rainha' do futebol feminino, a atacante Marta foi destaque na vitória do Orlando Pride sobre o Kansas City, por 3 a 1, pela NWSL (National Women's Soccer League). A camisa 10 da Seleção Brasileira e da equipe americana anotou um golaço do meio-campo, aos 40 minutos do 2° tempo, e garantiu o triunfo, além liderança do campeonato nacional.

Com o duelo se encaminhando para o final, a atacante brasileira observou a goleira adversária adiantada e experimentou arriscar um chute do meio-campo. Nas redes sociais, o Orlando Pride festejou o golaço marcado pela camisa 10 da equipe americana.

Foco nas Olímpiadas

Convocada pela quinta vez para disputar os Jogos Olímpicos, a atacante Marta espera com ansiedade a disputa do maior evento poliesportivo do mundo. A brasileira conquistou duas medalhas de pratas com a Seleção Brasileira, em Atenas (2004) e Pequim (2008). Nas últimas duas edições, o Brasil encerrou a disputa na 6ª (Londres - 2012) e 4ª colocação (Rio - 2016).

A atacante brasileira foi eleita seis vezes a Melhor Jogadora do Mundo. Além disso, Marta é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, com 18 gols, entre homens e mulheres, e a atleta com mais gols pela Seleção Brasileira, também entre homens e mulheres, com 118 tentos anotados.