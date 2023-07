Com gol de Wilkinson, Nova Zelândia vence a Noruega e conquista a primeira vitória em Copas do Mundo

A Nova Zelândia conquistou a primeira vitória em Copas do Mundo na madrugada desta quinta-feira (20). Wilkinson marcou o único gol da partida pela seleção anfitriã, em Auckland. O jogo de abertura ocorreu no Estádio Eden Park, com a presença de 42.137 torcedores, maior público de uma partida de futebol na história do país.

As neozelandesas conquistaram uma vitória importante diante de uma das favoritas do Grupo A. A equipe criou boas chances, mas teve dificuldade em converter as ações ofensivas em gol. A vitória veio no início do segundo tempo, com gol da atacante Hannah Wilkinson.

A atacante recebeu cruzamento rasteiro de Jacqui Hand e mandou a bola no gol. As neozelandesas quase ampliaram o placar, mas viram a goleira Mikalsen fazer grande defesa. Favorita no jogo, a Noruega só teve uma boa oportunidade com Hansen, que chutou no travessão.

As anfitriãs ainda tiveram chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas Ria Percival errou o chute e mandou na trave. O próximo jogo da Nova Zelândia será contra as Filipinas, no dia 25 de julho. No mesmo dia, a Noruega enfrenta a Suíça. Baixe a tabela da Copa do Mundo aqui.