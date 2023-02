Com gol de Vina, Grêmio atropela Novo Hamburgo e garante liderança do Gaúcho

Avassalador desde os primeiros minutos, o Grêmio, que já estava classificado, garantiu a liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho em grande estilo. Na noite desta sexta-feira, recebeu o Novo Hamburgo em sua arena, em Porto Alegre (RS), e goleou por 6 a 1, pela nona e antepenúltima rodada.



O Grêmio precisou de 27 minutos para fazer 5 a 0, com gols de Vina, Kannemann, Cristaldo, Bitello e Bruno Alves. Na etapa final, Matheus Lagoa fez o gol de honra do visitante, mas Luis Suárez conseguiu deixar sua marca para completar a goleada. Ele não balançava as redes havia dois jogos, o que tem sido incomum na sua passagem pelo tricolor.

Primeiro de Vina

Já o ex-jogador do Ceará, Vina, marcou o primeiro da goleada: João Pedro avançou pela direita e cruzou para a área, encontrando o meia, que livre de marcação, o finalizou de chapa para fazer seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Com o resultado, o Grêmio chegou a 25 pontos com oito vitórias. Vice-líder, o Internacional tem 16 e só pode chegar a 25, mas com sete vitórias. O Novo Hamburgo, que agora não vence há três jogos, segue com oito pontos e corre riscos de rebaixamento.