Com gol de Richarlison, Everton vence Chelsea e segue na luta contra rebaixamento na Premier League

Na reta final do Campeonato Inglês, o Everton venceu o Chelsea por 1 a 0 e respira na luta contra o rebaixamento. O brasileiro Richarlison marcou o gol da partida, que teve também a grande atuação do goleiro Pickford. O duelo ocorreu neste domingo (1), no Goodison Park.

Os comandados de Frank Lampard seguem em 18º, na zona de rebaixamento, com 32 pontos. O time tem dois pontos a menos e também um jogo atrasado em relação ao Leeds e ao Burnley, dois primeiros times fora da zona de rebaixamento. O Chelsea está em terceiro, com 66 pontos.

O JOGO

A partida começou equilibrada e com poucas chances de gol. Os dois times fizeram um jogo pegado e nenhum conseguiu uma grande chance de gol na primeira etapa. No segundo tempo, a situação mudou.

No minuto inicial, Richarlison abre o placar para o Everton. O brasileiro aproveitou a saída de Mendy e finalizou após sobra de bola na área. O time quase ampliou minutos depois, em chute de Mykolenko, que recebeu passe de Doucouré, mas finalizou por cima da trave.

O Chelsea avançou. Depois de duas finalizações na trave, a bola sobrou para nova tentativa com Azpilicueta. Pickfor brilhou e defendeu. O goleiro ainda defendeu um chute de Rudiger com o rosto para manter a vantagem dos donos da casa.

Nos minutos finais, as duas equipes se lançaram ao ataque, mas o grande destaque, o goleiro Pickford, garantiu o resultado em 1 a 0.