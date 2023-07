Com gol de pênalti, China vence Haiti e se mantém viva na luta pela classificação no Mundial

Com uma jogadora a menos, a China venceu o Haiti por 1 a 0, com gol de pênalti, no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. O jogo foi válido pelo Grupo D da Copa do Mundo feminina. Shuang Wang foi a responsável pelo único gol da partida.

O jogo, de modo geral, não teve muitas chances criadas. A primeira etapa foi marcada por diversos erros e pla expulsão da camisa 10 Zhang Rui, que já não estava bem na partida.

Na segunda etapa a partida melhorou. Mais disputada, aos 28 minutos Shuang Wang, marcou o gol de pênalti, com interferência do VAR e o único da partida para as chinesas.

Os três pontos conquistados deixou a China viva na disputa pela classificação para as oitavas do Mundial. Por outro lado, o Haiti se complicou ainda mais no Grupo D. O próximo jogo das chinesas será contra a Inglaterra, na segunda-feira, (1), às 8h (de Brasília). Enquanto que o Haiti encara a Dinamarca, no mesmo dia e horário.