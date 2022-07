Com gol de Jaque, Fortaleza vence Botafogo-PB e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A2

O Fortaleza venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 em mais uma rodada do Brasileirão Feminino A2. Jaque marcou o gol da vitória tricolor. O duelo deste domingo (3) ocorreu no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Com mais três pontos na conta, as Leoas estão em segundo do Grupo C.

Com maior posse de bola, as Leoas criaram bastante. Nathália e Bárbara comandaram as ações pelo meio e distribuiram bem o jogo. No ataque, Mariana teve boas chances, mas não conseguiu balançar a rede. No entanto, Jaque abriu o placar no fim do primeiro tempo. A volante chutou de fora da área e marcou.

O campo pesado com a volta da chuva dificultou o jogo. Assim, as Leoas buscaram segurar o resultado e se fecharam na defesa. Aninha e Mariana ainda tentaram ampliar o marcador, mas foram barradas pela goleira adversária. O resultado ficou no 1 a 0.

O Fortaleza enfrenta novamente o Botafogo-PB no próximo sábado (9). Desta vez, o duelo será no CT Ribamar Bezerra, às 15 horas, em jogo da quarta rodada do torneio. Veja agenda de jogos.