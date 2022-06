Com gol de Gabriel Teixeira, Grêmio derrota Londrina na Série B

O Grêmio retornou ao caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Londrina por 1 a 0, na noite desta terça-feira (28) em Porto Alegre, em jogo da 15ª rodada da competição.

Com o resultado, o Tricolor se manteve na 4ª posição da classificação, agora com 25 pontos. Já o Tubarão permaneceu com 18 pontos, agora na 10ª posição.

O único gol da partida saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Gabriel Teixeira recebeu a bola na entrada da área, tabelou com Diego Souza e bateu na saída do goleiro Matheus Nogueira.

Bahia vence

Quem também venceu na rodada, após duas rodadas de derrotas, foi o Bahia, que bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na Fonte Nova. Os gols do Tricolor foram marcados por Rodallega e Rezende.