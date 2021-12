Com gol de Cavani, Manchester United empata com Newcastle pela Premier League

O Manchester United empatou em 1 a 1 com o Newcastle nesta segunda-feira (27) em duelo que marcou o encerramento provisório da 19ª rodada - três jogos não aconteceram em virtude da Covid-19. Saint-Maximin abriu o marcador para os mandantes, enquanto Cavani igualou o placar para os Red Devils.

Com o resultado, a equipe de Ralf Rangnick chegou aos 28 pontos e figura na 7ª colocação. A equipe de Manchester tem dois jogos a menos. O Newcastle, por sua vez, permanece com apenas uma vitória na competição e amarga a vice-lanterna da Premier League com 11 pontos.

O United volta a campo na quinta-feira (30), às 17h15, contra o Burnley, no Old Trafford. Mais cedo, às 16h30, o Newcastle visita o Everton no Goodison Park.

O jogo

A equipe mandante teve as melhores ações da partida ao longo dos 90 minutos. Logo cedo, aos 7 minutos, Saint-Maximin recebeu de Longstaff, cortou para dentro e bateu no canto de De Gea.

O Newcastle seguiu agredindo o Manchester United ao longo do 1° tempo. Joelinton, de fora da área, e Shelvey, parando em De Gea, levaram perigo. Os mandantes ainda marcaram mais um gol na etapa inicial, com Wilson, mas a arbitragem assinalou impedimento do camisa 9.

No 2° tempo, o ímpeto do Newcastle permaneceu. Saint-Maximin, duas vezes, Fraser e Murphy assustaram o United. O ditado "quem não faz, leva" foi acionado no St. James' Park. Aos 25 minutos, Cavani, que entrou na volta do intervalo, igualou o marcador para os Red Devils.

Na reta final, o Newcastle acertou uma bola na trave com Muprhy. Na sequência do lance, Almirón finalizou no ângulo, mas De Gea saltou para fazer uma defesa milagrosa. A partida terminou empatada.

Legenda: De Gea foi um dos grandes personagens do Manchester United na partida Foto: PAUL ELLIS / AFP

