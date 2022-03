Com gol de Calleri, São Paulo vence Corinthians no Morumbi

O São Paulo venceu o Corinthians, neste sábado (5), em clássico no Morumbi. Os mandantes venceram por 1 a 0 com gol do atacante argentino Calleri, marcado logo no primeiro minutos de duelo.

Com o resultado, o Tricolor se classifica para a próxima fase do Campeonato Paulista. O clube do Morumbi foi a 17 pontos, abrindo três de vantagem para o São Bernardo (14). Ferroviária (10) e Novorizontino (3) completam o Grupo B. No Grupo A, classificado, o Corinthians permanece com 17 pontos, na frente de Guarani (10), Inter de Limeira (8) e Água Santa (7).

O jogo

O Corinthians foi para o jogo estreando o novo técnico, o português Vitor Pereira. A partida teve início adiado por 10 minutos devido à forte chuva, que em determinado momento contou até com granizo. O VAR foi prejudicado e sofreu oscilações de funcionamento. Mesmo com refletores desligados, o juiz decretou o início de jogo, que foram religados posteriormente.

Os imprevistos não atrapalharam os mandantes. O São Paulo precisou de apenas 52 segundos para abrir o placar: 1x0. Rodrigo Nestor invadiu a área pela direita e, próximo à linha de fundo, cruzou para trás. Calleri recebeu e fuzilou as redes.

Em busca do resultado, o Corinthians pressionou. Aos 25 do 2º tempo, de cabeça, Jô assustou, mas Volpi, com os pés cravados na linha, abraçou a bola. O jogo começou a ficar truncado e não demorou muito para o técnico tricolor promover mais mudanças: Rigoni, Gabriel Neves e Andrés Colorado para os lugares e Calleri, Pablo Maia e Rodrigo Nestor, respectivamente.

O São Paulo pareceu satisfeito com o resultado, mas atento, e continuou permitindo ao Corinthians atacar. Quando teve chance com contra-ataque, Juan preferiu chutar na marcação corintiana a servir os companheiros. O time alvinegro tentou aprofundar os passes, mas a defesa são-paulina se mostrou bem armada. No fim, vitória do São Paulo.

Ficha técnica

São Paulo 1x0 Corinthians

Gols: Calleri, aos 52 segundos do primeiro tempo.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza.

Cartões amarelos: Rodrigo Nestor e Rigoni (São Paulo).

Público: 39.213 torcedores

Renda: R$ 1.786.390,00

Local: Estádio do Morumbi (SP).

São Paulo: Tiago Volpi; Rafinha, Arboleda, Léo e Welington (Diego Costa); Pablo Maia (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor (Andrés Colorado), Igor Gomes e Gabriel Sara; Éder (Juan) e Calleri (Rigoni). Técnico: Rogério Ceni.

Corinthians: Cássio; Fagner (Gustavo Mosquito), João Victor, Gil e Lucas Piton (Bruno Melo); Du Queiroz (Cantillo) e Paulinho; Giuliano (Jô), Renato Augusto e Willian; Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte