Com gol de brasileiro, Arsenal vence o Leicester por 2 a 0

O Arsenal não deu chances para o Leicester e conquistou mais 3 pontos na Premier League (campeonato inglês). O time de Londres marcou duas vezes e não cedeu nenhum gol para acumular o placar de 2 a 0. O jogo foi realizado na manhã deste sábado (30), no King Power Stadium, em Leicester.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, de cabeça, após cobrança de escanteio. O Arsenal arrematou o placar co Emile Smith Rowe, que aproveitou uma sobra após jogada travada de ataque.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 17 pontos e ocupa a quinta colocação do campeonato nacional. Na próxima rododa, os "gunners" enfrentam o Watford, no domingo (7), às 11h.

Ficha técnica de Leicester x Arsenal

Local: King Power Stadium, em Leicester

King Power Stadium, em Leicester Horário e data: 08:30h (de Brasília), sábado, 30 de outubro

08:30h (de Brasília), sábado, 30 de outubro Árbitro: Michael Oliver (ING)

