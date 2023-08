Com gol anulado, Atlético Cearense perde para o Sousa e se despede da Série D

Na tarde deste domingo (20), o Atlético Cearense foi derrotado pelo Sousa-PB por 2 a 1, no Estádio Marizão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D de 2023. Davi Torres marcou para o Atlético, enquanto Luiz Henrique e Alexandre Aruá marcaram para os paraibanos.

O resultado elimina a Águia da competição, já que o placar agregado ficou em 4 a 2 para o rival, e leva o Dinossauro às quartas de final. O time da Paraíba vai enfrentar a Ferroviária/SP no confronto decisivo pelo acesso.

VAR TRABALHOU

Jogando em casa, o Sousa tomou as ações da partida e marcou com Luiz Henrique ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, logo com um minuto, Davi Torres empatou e deu esperanças ao Atlético.

Aos 14 minutos, o time cearense virou a partida com um gol do atacante Ari, após receber cruzamento e desviar de cabeça. No entanto, o tento foi anulado por impedimento do atleta.

A anulação foi um balde de água fria na Águia, que viu o Sousa marcar oito minutos mais tarde e definir o placar. Alexandre Aruá arriscou de longe, a bola desviou e foi parar no fundo do gol defendido por Jhones.

CALENDÁRIO 2024

Em 2024, até o momento, o Atlético terá apenas a disputa do Campeonato Cearense. Na atual temporada, a Águia fez uma boa campanha e ficou com a sexta colocação do certame. Vale lembrar que se o Ferroviário conquistar o acesso, o time da Lagoa Redonda ganha a vaga obtida pela equipe coral via Campeonato Cearense.