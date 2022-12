Com futuro indefinido, Leandro Carvalho se reapresenta ao Ceará nesta sexta-feira (16)

O atacante Leandro Carvalho se reapresentou ao Ceará nesta sexta-feira (16) no CT Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu. O atleta, de 27 anos, tem futuro indefinido no clube, com possibilidade de ser novamente emprestado.

Em 2022, Leandro Carvalho atuou por Náutico e Remo. O atleta enfrenta problema judicial no Pará, com o Ministério Público pedindo a prisão por débito de pensão alimentícia.

Carvalho tem vínculo com o Ceará até dezembro de 2023. O atleta chegou ao Alvinegro de Porangabuçu em fevereiro de 2019, após o pagamento de R$ 3,6 milhões.

Veja imagens da reapresentação do Ceará

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil