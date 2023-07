Com forte chuva, Sainz domina treino livre do GP da Bélgica

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) dominou debaixo de chuva a única sessão de treinos livres antes das classificações do Grande Prêmio da Bélgica de F1, transferida para a tarde desta sexta-feira, (28), devido à corrida de sprint marcada para este sábado, (29).

Esta única sessão foi fundamental para testar os diferentes ajustes antes da classificação, que está marcada para as 17h00 locais (12h00 de Brasília). Pela terceira vez este ano, depois do Azerbaijão e da Áustria, uma corrida de sprint acontecerá no sábado antes do Grande Prêmio do domingo.

As classificações de sexta-feira definem o grid de largada para domingo. Em vez disso, uma classificação ocorrerá no sábado para a corrida sprint.

Nesta sexta-feira, limitados pela chuva na pista de Spa-Francorchamps, os pilotos não conseguiram emendar muitas voltas.

Com apenas nove voltas realizadas, Sainz fez um melhor tempo, à frente das duas McLarens de Oscar Piastri e Lando Norris.

O líder absoluto do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), foi um dos cinco pilotos que não correram.

Caso as condições meteorológicas não permitissem aos pilotos disputar a classificação esta tarde, o grid de partida para o GP de domingo seria estabelecido de acordo com a ordem do campeonato.

Desta forma, Verstappen largaria na pole, mas segundo a imprensa especializada, o holandês receberá uma penalidade de cinco posições por ter trocado novamente o câmbio, superando a cota autorizada por temporada.

Por enquanto, a FIA não confirmou essa informação, mas se for o caso, seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, largaria na liderança no domingo, à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

As Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell largariam na segunda fila, à frente das Ferraris de Sainz e Charles Leclerc, respectivamente sexta e sétima colocadas no campeonato.

Sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Bélgica de F1:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 2:03.207 (9 voltas)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 2:03.792 (4)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 2:04.484 (4)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 2:08.148 (8)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 2:08.240 (5)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 2:08.394 (5)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 2:09.067 (8)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 2:09.229 (7)

Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull) 2:09.319 (7)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 2:10.042 (8)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 2:10.283 (4)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 2:10.299 (7)

George Russell (GBR/Mercedes) 2:10.475 (7)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 2:12.085 (9)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 2:14.002 (8)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 0.000 (4)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 0.000 (5)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 0.000 (2)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 0.000 (2)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 0.000 (2)