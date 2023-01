Com Fortaleza e Floresta nas quartas, estado do Ceará tem 2ª melhor campanha na Copinha 2023

Na Copa São Paulo, Fortaleza e Floresta fazem jogos positivos e atraem holofotes para o estado do Ceará. As duas equipes cearenses igualaram a melhor campanha de um time cearense na competição, feita pelo próprio Fortaleza em 2008, chegaram novamente às quartas de final e, atrás somente de São Paulo, faz do Ceará o estado com a segunda melhor campanha da competição até a fase atual.

O Floresta, no mesmo grupo do Flamengo, se classificou juntamente com o Rubro-Negro, e eliminou grandes clubes como Avaí e Athletico-PR. Porém, o time alviverde acabou eliminado para o Palmeiras nas quartas. O Fortaleza ainda joga nesta quinta-feira, (19), contra o Santos, para decidir quem avança para a semifinal.

O Floresta, com apenas três participações na Copinha, se despede da competição com seis jogos e quatro gols. Por outro lado, o Fortaleza soma sete gols, marcados em seis jogos até o momento.