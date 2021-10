Com Fortaleza como 'case' de sucesso, Marcelo Paz palestra em evento com Jorge Jesus na Europa

O presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, foi um dos convidados para palestrar no evento sobre futebol 'Global Football Management: O Futuro da Gestão Humanizada do Futebol', que ocorre entre os dias 12 e 15 deste mês na arena do Benfica, o Estádio da Luz, em Lisboa (POR). A apresentação do dirigente tricolor ocorreu nesta quarta-feira, 13.

Marcelo Paz falou aos inscritos sobre o tema "Cuidar das pessoas ajuda a bola entrar? O case recente do Fortaleza". Ele detalhou como tem ocorrido a gestão no Fortaleza, de modo a valorizar o lado humano de atletas e funcionários do clube, que estão conseguindo atingir resultados.

"Acredito muito em energia. Quando você trabalha com o bem, com verdade, com transparência, com proximidade, a energia ajuda".

Legenda: Marcelo Paz com jogador Everton Cebolinha Foto: Everton Cebolinha/ Instagram

Orgulho pessoal

Marcelo Paz também falou sobre o orgulho pessoal em estar em um evento internacional. "Pra mim estar aqui nesse palco é um sonho. Realização. Muito grato a Deus de estar aqui, não imaginava. Um garotinho que queria apenas jogar bola, estar aqui no Estádio da Luz ao lado de diversos astros".

Além de Marcelo Paz, participaram do evento o treinador do Benfica, ex-Flamengo, Jorge Jesus. O ex-volante Gilberto Silva, que atuou no Arsenal, Atlético-MG e Seleção Brasilera. Goleiro Júlio César, ex-Seleção Brasileira e Flamengo também esteve presente, assim como outros nomes de peso do futebol.

Encontro com Cebolinha

Durante a passagem em Lisboa, Marcelo Paz aproveitou o ensejo e se reencontrou com o atacante Everton Cebolinha, que atualmente está no Benfica. Cebolinha é cearense e foi revelado nas categorias de base do Fortaleza, antes de se destacar pelo Grêmio e chegar à Seleção Brasileira.