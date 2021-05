Com foco no Estadual, Fortaleza irá com força máxima para segundo Clássico-Rei da temporada

O Campeonato Cearense é a única competição que o Fortaleza disputa no momento, e será assim até a estreia no Campeonato Brasileiro, em 30 de maio. O foco é total no Estadual para buscar o tricampeonato. Por isso, o Tricolor terá força máxima para enfrentar o Ceará, às 16 horas deste sábado (15), naquele que será o segundo Clássico-Rei da temporada.

O técnico Juan Pablo Vojvoda estreou com goleada por 6 a 1 sobre o Crato, na quarta-feira (12), e na ocasião utilizou um time com algumas modificações. Jogadores com baixa minutagem na temporada atuaram, como Daniel Guedes, Gustavo Blanco, Luiz Henrique, Lucas Crispim e Osvaldo, além do zagueiro Titi, que fez estreia pelo Leão do Pici.

Por outro lado, outros jogadores importantes e que são vistos como potenciais titulares foram como opção no banco de reservas, como David, Robson, Yago Pikachu, Felipe e Ronald.

Certo é que o treinador argentino terá força máxima e, contra o Ceará, deverá mandar a campo o que tem de melhor para o momento, sem poupar ninguém. Será possível, então, ver o que ele pensa ser o ideal para a equipe neste início de trabalho.

O Fortaleza é o vice-líder do Campeonato Cearense, com 11 pontos, enquanto o rival Ceará possui dez e está na 4ª colocação. A escalação do Alvinegro é uma incógnita, já que o Alvinegro vem de sequência desgastante de jogos e enfrentará o Bolívar, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (21). Além disso, o Vovô tem atuado no Estadual com uma equipe alternativa, sem os principais titulares.