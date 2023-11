Com foco em 2024, Mancini avalia jogadores do Ceará e elogia atuação de garotos da base

O Ceará empatou com o Botafogo-SP em jogo da Série B do Brasileiro. Na reta final da competição, o Alvinegro não pode mais ser rebaixado e já pensa em 2024. Técnico da equipe, Vagner Mancini já avalia jogadores que podem formar a base para a próxima temporada. O técnico elogiou a atuação de alguns atletas e falou sobre os novatos na equipe.

“Em cima daquilo que eles estiverem oferecendo dentro de campo, a gente vai ser mais preciso nessa decisão. É um momento onde eu consigo fazer isso, embora a gente não queira descaracterizar a maneira do Ceará jogar. Então, é importante manter um bom esqueleto para quem for entrar, tenha o mínimo de suporte possível para poder desempenhar”, destacou treinador.

Guilherme Bissoli

“O atleta participou bem da partida. Ficou um pouco apagado no começo do jogo, mas depois melhorou junto com a equipe. Fez um gol, deu uma ótima assistência, finalizou em algumas outras... Soube aproveitar bem a oportunidade. E é muito interessante isso para nós, para que a gente consiga observar melhor todos os jogadores do elenco”, detalhou o técnico em coletiva de imprensa.

Erick Pulga

“O Pulga está tendo mais oportunidades agora, ele tem se saído bem. Acho importante quando o atleta sabe que é o momento dele. Para que isso aconteça, precisa muito da cooperação do atleta para que ele possa entrar em campo e fazer aquilo que é do seu potencial”, disse.

“Tenho tentado orientar para que ele entenda bem a função. Com a bola, nós temos uma função de agredir muito o nosso adversário sempre. E sem a bola ele tem que fechar espaço, ajudar na marcação... Ele tem se saído bem, estou muito satisfeito. Acho que, aos poucos, o Ceará vai conhecendo o Erick Pulga. Ele tem muito a nos oferecer”, completou Mancini.

A equipe também teve Jonathan e Ezequiel em campo. Os jovens da base alvinegra tiveram avaliação positiva do treinador. O intuito é dar mais oportunidades para avaliação.

“Me agradou a atuação do Jonathan. Ele me pareceu extremamente seguro ao longo da partida, manteve uma boa regularidade. É um atleta leve, rápido. O Ezequiel entrou no final do jogo, mas se movimentou bem. Alguns outros atletas tiveram um bom desempenho também... Bissoli, Erick Pulga, Jean e Chay no meio-campo junto com Léo Santos, o sistema defensivo também”, concluiu Mancini.

O Ceará entra em campo no domingo (12), a partir das 15h45 (de Brasília), em jogo válido pela 32. A equipe enfrenta o Mirassol na Arena Castelão.