Com final emocionante, Fortaleza BC perde para o Cerrado Basquete no NBB

O Fortaleza BC encarou o Cerrado Basquete nesta quarta-feira (13) em mais uma rodada do NBB. Na capital cearense, o duelo foi cheio de viradas e a equipe visitante conseguiu levar a vitória por 77 a 75. Esta é a sétima derrota seguida da equipe comandada por Alberto Bial.

Sem chances de classificação para os playoffs, o time cearense cumpre tabela na competição. O próximo duelo será na sexta-feira (15) contra o Brasília. A partida será em casa, no CFO. Já o Cerrado encara a Unifacisa.

O JOGO

No início do jogo, o Cerrado saiu na frente mas a disputa foi equilibrada. Mesmo assim, a equipe finalizou o primeiro quarto com vantagem de apenas um ponto (17 a 16). No seguinte, a equipe visitante acabou abrindo oito pontos de diferença. O grupo cearense buscou manter a vantagem, mas o adversário venceu outra vez (25 a 21).

No penúltimo quarto, equilíbrio outra vez. As equipes ficaram no 15 a 15. O jogo estava aberto para o último e decisivo tempo. Em quadra, as equipes disputaram ponto a ponto. O Carcalaion chegou a liderar com 23 a 20, mas não conseguiu se recuperar e foi vencido por 77 a 75.

