Com final da Série D, Ferroviário já garantiu quase R$ 5 milhões em premiações na temporada

O Ferroviário deu o primeiro passo em busca do bicampeonato inédito da Série D do Brasileiro na noite desta quarta-feira (14). A equipe ficou no empate sem gols diante da Ferroviária, no jogo de ida da final da competição, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Mesmo se não conquistar a taça, a equipe já arrecadou 800 mil reais entre premiações e cotas do torneio por chegar à decisão. Ao todo, são R$ 4.850,00 milhões de reais na temporada.

Em 2023, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribui R$ 25 milhões aos participantes do quarta divisão. Antes, no Nordestão, o grupo comandado por Paulinho Kobayashi conquistou R$ 2,4 milhões em premiação pela participação e por ter conquistado vaga nas quartas. Na Copa do Brasil, o time avançou à 2ª fase e levou R$ 1,65 milhão para a conta.

Invicto na Série D, o Tubarão da Barra tem uma campanha com 15 vitórias e 8 empates. Depois de eliminar o Caxias na semifinal, a equipe empatou com a Ferroviária e faz o duelo decisivo pelo título inédito no sábado (16), no Estádio Presidente Vargas. O time precisa apenas de uma vitória com placar simples para subir ao lugar mais alto do pódio.

VEJA PREMIAÇÕES POR FASE