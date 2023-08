Com finais de Copa América e Libertadores no currículo, Wilmar Roldán apita Fortaleza x América-MG

O árbitro de futebol Wilmar Roldán foi definido pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) como o árbitro principal da partida entre América-MG e Fortaleza, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023.

Natural de Amalfi, na Colômbia, Roldán tem 43 anos e é considerado um dos principais árbitros do futebol sul-americano. Ele apitou a final da última edição da Sul-Americana, quando o Independiente del Valle venceu o São Paulo por 2 a 0, em outubro de 2022.

Wilmar também já apitou outros jogos relevantes no cenário da América do Sul, como a final da Recopa Sul-Americana de 2019, a final da Copa Sul-Americana de 2017, a final da Copa América de 2015, as finais da Copa Libertadores de 2012, 2013 e 2014, entre outros.

ROLDÁN JÁ APITOU JOGO DO FORTALEZA

No dia 13 de fevereiro de 2020, Wilmar Roldán foi o responsável por apitar o confronto entre Independiente e Fortaleza, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana daquele ano. O Leão acabou derrotado em Avellaneda por 1 a 0.