Com fim da 26ª rodada do Brasileiro, Ceará ganha uma posição e Fortaleza perde três

A 12 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza encerraram a 26ª etapa do torneio em 14º e 15º lugares na tabela, respectivamente. O Alvinegro subiu uma posição enquanto o Tricolor do Pici caiu três. As equipes buscam recuperação e tentam se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

> VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A

Com a vitória diante do Santos, a primeira do Ceará no 2º turno, o alvinegro ganhou uma posição. Com mais três pontos somados, o Vovô saiu da 15ª para a 14ª posição e soma 31. Agora, a equipe comandada pelo recém-chegado Lucho Gonzalez se prepara com foco no São Paulo, adversário da 27ª rodada, no domingo, na Arena Castelão.

O Fortaleza vinha de uma sequência invicta no returno. No último sábado, os comandados de Vojvoda amargaram a segunda derrota nesta fase. O Leão foi vencido pelo Fluminense, no Maracanã. Com o resultado, a equipe perdeu três posições: deixou o 12º lugar e caiu para 15º. O Juventude, lanterna do torneio, tserá o oponente também no dia 18, no Alfredo Jaconi.

Vovô e Tricolor estão com 31 e 30 pontos, respectivamente. A luta dos times cearenses é para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. O Ceará é o terceiro acima da parte perigosa da tabela, e o Fortaleza é o segundo, a frente apenas do Coritiba.

NA PONTA

O Palmeiras continua tranquilo em primeiro, com 54 pontos. Já o Flamengo perdeu a vice-liderança para o Internacional após empatar com o Goiás no jogo de encerramento da rodada neste domingo. O time carioca está em terceiro, com 45 pontos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil