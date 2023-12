Com Endrick, Seleção Masculina Sub-23 é convocada para o Torneio Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira Sub-23 foi convocada nesta quinta-feira (21), Torneio Pré-Olímpico. A competição acontecerá na Venezuela entre os dias 20 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024.

O técnico Ramon Menezes, convocou 23 jogadores para a competição. Do grupo convocado, Ramon chamou, pela primeira vez, o atacante Endrick, do Palmeiras, o meia Danilo, do Nottingham Forest, e o lateral Luan Cândido, do Red Bull Bragantino.

"Um orgulho, uma satisfação fazer mais uma convocação. Essa é para o Pré-Olímpico da Venezuela e mostra muito do que foi o trabalho, com responsabilidade grande para que o Brasil voltasse a ganhar um Sul-Americano, fazer com que disputasse novamente o Mundial. Antes da nossa chegada, o Brasil não se fazia presente há duas edições e novamente voltou a disputar os Pan-Americanos. Foi fruto do trabalho e essa convocação mostra muito do nosso trabalho", enfatizou Ramón Menezes.

Programação

Na primeira fase, a equipe brasileira está no Grupo A e enfrentará a Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A Seleção começa a preparação no dia 8 de janeiro na Granja Comary, em Teresópolis. No dia 16, a delegação embarca para a Venezuela.

A estreia da Seleção será contra a Bolívia, no dia 23. O segundo jogo será no dia 26 contra a Colômbia. O ültimo adversário na fase de grupos será a Venezuela, no dia 29.

O formato da disputa do torneio é o mesmo da edição passada, com as duas equipes mais bem classificadas de cada grupo avançando para o quadrangular. Os dois primeiros na fase final garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O Brasil é o atual bicampeão olímpico no futebol masculino.



Veja a lista dos convocados por Ramon Menezes:



Goleiros:

Mycael - Athletico-PR

Andrew - Gil Vicente (POR)

Matheus Donelli - Corinthians



Laterais:

Vinícius Tobias - Real Madrid (ESP)

Matheus Dias - Internacional

Luan Cândido - Red Bull Bragantino

Patryck - São Paulo



Zagueiros:

Kaiky Fernandes - Almeria (ESP)

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (POR)

Robert Renan - Zenit (RUS)

Michel - Palmeiras

Meio-campistas:

Andrey Santos - Nottingham Forest (ING)

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Aleksander - Fluminense

Ronald - Grêmio

Gabreil Pirani - DC United (EUA)

Danilo - Nottingham Forest (ING)

Atacantes:

Marquinhos - Nantes (FRA)

Giovane - Corinthians

Gabriel Pec - Vasco da Gama

Guilherme Biro - Corinthians

Endrick - Palmeiras

John Kennedy - Fluminense