Com empate no Clássico-Rei, Fortaleza chega a 16 jogos de invencibilidade na temporada

Após um início turbulento, o Fortaleza vive momento de maior tranquilidade na temporada 2021. O Tricolor tem acumulado bons resultados e, com o empate em 1 a 1 com o rival Ceará, no Clássico-Rei válido pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2), atingiu o número de 16 jogos seguidos de invencibilidade.

Durante a sequência, o Leão do Pici teve 11 vitórias e cinco empates, com aproveitamento de 78%. Neste período, conquistou o título do Campeonato Cearense de forma invicta e estreou com triunfo na Série A do Campeonato Brasileiro.

A última derrota do Fortaleza foi há mais de dois meses, para o Santa Cruz, por 1 a 0, no dia 24 de março, em duelo válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Este foi, inclusive, o único revés leonino durante toda a temporada. Até aqui, em todos os 23 jogos que fez, o Tricolor acumula ainda 16 vitórias e seis empates.

O próximo desafio da equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda será às 16 horas deste domingo (6), contra o Internacional, na Arena Castelão, em duelo válido pela 2ª rodada do Brasileirão.

VEJA JOGOS DE INVENCIBILIDADE DO FORTALEZA

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Brasil

Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza - Série A

Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeonato Cearense

Fortaleza 6 x 0 Atlético-CE - Campeonato Cearense

Fortaleza 6 x 0 Icasa - Campeonato Cearense

Ceará 0 x 2 Fortaleza - Campeonato Cearense

Crato 1 x 6 Fortaleza - Campeonato Cearense

Fortaleza 0 x 0 Ferroviário - Campeonato Cearense

Pacajus 0 x 0 Fortaleza - Campeonato Cearense

Fortaleza 4 x 1 Caucaia - Campeonato Cearense

Fortaleza 0 x 0 Bahia - Copa do Nordeste

Fortaleza 2 x 1 CSA - Copa do Nordeste

Confiança 0 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste

Fortaleza 1 x 0 Ypiranga - Copa do Nordeste

Fortaleza 2 x 1 Bahia - Copa do Nordeste

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - Copa do Nordeste