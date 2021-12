Com eliminações de Ceará e Fortaleza, só o Floresta segue no Nordestão Sub-20

O futebol cearense começou a Copa do Nordeste Sub-20 com três representantes: Ceará, Fortaleza e Floresta. E após a 1ª Fase, apenas o Verdão continua representando o Estado, ao avançar para a semifinal.

O Floresta enfrentará o Fluminense/PI - algoz de Ceará e Fortaleza no Grupo D - em jogo único do Domingão, no dia 12, às 15 horas por uma vaga na decisão contra Vitória ou CRB.

Caminhos

O Floresta disputou ponto à ponto a liderança do Grupo C com Sport e ABC. O Verdão terminou na liderança com 12 pontos e avançou, deixando os dois adversários com 10 pontos.

O diferencial da classificação do Lobo foi vencer ambos fora de casa, sendo a vitória na penúltima rodada sobre o Sport por 3 a 2, vital para sacramentar a classificação vencendo o Sampaio Corrêa por 3 a 0 na última terça-feira, com gols de Iarley Gilberto (dois) e Dudu.

A classificação do Floresta é mais um trabalho vitorioso do técnico Daniel Rocha. Ele que já havia dirigido o time das fases preliminares da Copa do Nordeste, passando por Treze, Santa Cruz e Ferroviário, prosseguiu com sua comissão técnica as atividades na categoria sub-20 do regional e obteve êxito.

Eliminações

Ceará e Fortaleza iniciaram a competição como favoritos e cairam no mesmo grupo, formando com Fluminense/PI e Presidente Médici/MA, a chave D.

Mas nenhum deles conseguiu classificação, sendo superados pela surpresa Fluminense. O Flu fez 12 pontos, venceu 3 e empatou 3, com a mesma campanha do Fortaleza, mas superior no saldo de gols: 13 a 9.

Já o Ceará, foi 3º com 7 pontos, em uma campanha abaixo da esperada, perdendo os dois Clássicos e sendo eliminado na última rodada ao perder para o time piauiense por 3 a 0 fora de casa.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte