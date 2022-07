Com eliminação de Bruno Soares, Brasil encerra participação em Wimbledon

A participação do Brasil em Wimbledon terminou nesta segunda-feira, quando Bruno Soares foi eliminado nas oitavas de final das duplas masculinas. Ao lado do parceiro britânico Jamie Murray, o mineiro foi derrotado por 3 sets a 1 pela dupla cabeça de chave número 7 do torneio, formada pelo australiano John Peers e o eslovaco Filip Polasek, após parciais de 6/7 (5/7), 4/6, 6/4 e 4/6.

A derrota marcou a segunda eliminação seguida de Soares durante um embate com Peers. Um dia antes, no domingo, o tenista brasileiro e a compatriota Beatriz Haddad Maia enfrentaram o australiano e Gabriela Dabrowski nas oitavas de final das duplas mistas e perderam por 2 sets a 1, em partida na qual levaram um "pneu" no terceiro set depois de começarem vencendo e permitirem o empate. Os algozes da dupla do Brasil eram os cabeças 4 das mistas.

No reencontro com Peers nesta segunda, Bruno Soares e Jamie Murray conseguiram levar o primeiro set para o tie-break, mesmo com dificuldades, mas acabaram derrotados. Após deixarem os adversários abrirem 2 a 0 no set seguinte, reagiram no terceiro e venceram por 6 a 4. A reação, contudo, não continuou, e a última parcial terminou com vitória por 6 a 4 de Peers e Polasek, confirmando a eliminação do último brasileiro em Wimbledon.

Além de Soares, outros brasileiros foram eliminados nas oitavas de final. Parceira do mineiro nas mistas, Bia Haddad perdeu também nas duplas femininas, ao lado da polonesa Magdalena Frech Elas foram derrotadas por duplo 6/1 para a australiana Ellen Perez e a americana Nicole Melichar-Martinez. No simples, disputa na qual a expectativa era alta em razão de seus títulos em Birmingham e Nottingham, Bia caiu na primeira fase para a eslovena Kaja Juvan.

Também no domingo, Rafael Matos e o espanhol David Vega não conseguiram avançar às quartas de final. Em duelo com a dupla número 1 do mundo, formada pelo americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, perderam por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 6/3 e 6/4.

