Com Ederson e Robert Renan, Seleção Brasileira está completa para amistoso em Barcelona

A delegação da seleção brasileira de futebol está completa em Barcelona. O goleiro Ederson, campeão da Liga dos Campeões no sábado, e o zagueiro Robert Renan, do Zenit, se juntaram ao grupo nesta quarta-feira (14). O primeiro amistoso do Brasil será neste sábado, contra Guiné, na cidade espanhola.

Ederson foi o último dos 23 jogadores convocados a se apresentar O goleiro ganhou o direito de se apresentar mais tarde que os demais para poder festejar e descansar após a grande conquista de sábado. O brasileiro teve atuação decisiva para ajudar o Manchester City a vencer a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.

A partida, vencida pelo City por 1 a 0 sobre a Inter de Milão, foi disputada em Istambul, na Turquia. O goleiro voltou para a Inglaterra, onde mora, antes de se apresentar à seleção, na Espanha.

Pouco antes dele, se apresentou ao grupo o zagueiro Robert Renan O jogador do Zenit foi convocado de última hora para substituir Nino. O defensor do Fluminense foi cortado por conta de problemas físicos.

O jogador de 19 anos participou da campanha brasileira no Mundial Sub-20, na Argentina. O Brasil avançou até as quartas de final no torneio, finalizado no fim de semana passado.

"Estou representando o sonho de vários atletas que gostariam de estar aqui. Sempre falo, tudo passa, aquilo lá já passou, não quero lembrar. Agora, quero aproveitar a nova oportunidade para estar aqui mais vezes", comentou o jovem jogador.

Com o grupo completo, o técnico Ramon Menezes vai comandar mais um treino nesta quarta-feira, às 17h, no Centro de Treinamento do Espanyol. No sábado, o Brasil vai enfrentar Guiné. No dia 20, o adversário será Senegal, em Lisboa, em Portugal.