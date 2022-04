Com Dorival Júnior, Ceará tem média de 5 cartões por partida e mais de 30 advertências

O Ceará manteve o início promissor com o técnico Dorival Júnior após a vitória contra o General Caballero, no Paraguai, na última terça-feira (26). Entretanto, um outro ponto tem chamado atenção dos torcedores alvinegros: o elevado número de cartões nas seis partidas sob o comando do paulista. Ao todo, foram 31 em duelos de Série A e Sul-Americana.

A equipe cearense tem média de mais de 5 cartões por partida. O maior número aconteceu na vitória contra o Palmeiras, em 9 de abril, na estreia da Série A, quando o time totalizou 11 advertências. No período, ainda teve cinco expulsões.

Advertências do Ceará na 'Era Dorival'

Ceará 2 x 1 Independiente-ARG - 6 cartões | 5 amarelos | 1 vermelho

Palmeiras 2 x 3 Ceará - 11 cartões | 10 amarelos | 1 vermelho

La Guaira 0 x 2 Ceará - 1 cartão | 1 amarelo | 0 vermelho

Ceará 1 x 3 Botafogo - 2 cartões | 1 amarelo | 1 vermelho

Tombense 0 x 2 Ceará - 4 cartões | 3 amarelos | 1 vermelho

General Caballero 0 x 2 Ceará - 7 cartões | 6 amarelos | 1 vermelho

Legenda: Ceará recebeu 5 cartões vermelhos nas últimas seis partidas Foto: Thiago Gadelha / SVM

Recentemente, o técnico Dorival Júnior relatou preocupação com elevado número de cartões.

"É um fator que tem desequilibrado e comprometido. Pode gerar um prejuízo maior, a falta de um atleta tem peso significativo e não podemos ficar com esse tipo de situação todo momento. Lógico que foge ao controle do treinador, a reação em campo é diferente e são momentos únicos de cada um, mas precisamos melhorar a comunicação para isso encerrar", afirmou.