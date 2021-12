Com dois gols de Salah Liverpool goleia Everton em clássico

O Liverpool goleou o Everton por 4 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Goodison Park, em Liverpool, pela 14ª rodada da Premier League. Os Reds venceram o clássico local com gols de Salah, que fez dois, Henderson e Jota, com Gray diminuindo para os Toffees.

Com o resultado, Liverpool segue firme na briga pelo título inglês. Os Reds estão em terceiro lugar, com 31 pontos, dois a menos que o líder Chelsea. Já o rival Everton está em 14º lugar, tem 15 pontos e não vence há oito jogos.

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐄𝐑𝐒𝐄𝐘𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐘! 🔴



𝐆𝐄𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄𝐑𝐄, 𝐑𝐄𝐃𝐒 😍 pic.twitter.com/UBAkWsyfjh — Liverpool FC (@LFC) December 1, 2021

Na Tabela

No sábado (4), às 12 horas, o Liverpool volta a jogar pelo Campeonato Inglês, pela 15ª rodada contra o Wolverhampton, no estádio Molineux. Já o Everton, atua na segunda-feira (6), também no Goodison Park, às 17 horas contra o Arsenal.

