Com dois gols de Giroud, Milan vence Internazionale e encosta na liderança do Campeonato Italiano

O Milan venceu a arquirrival Internazionale de virada, por 2 a 1, neste sábado (5), no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão. O francês Olivier Giroud marcou os gols rossonero na partida, enquanto Ivan Perišić marcou para os nerazzurris.

Com o resultado, a equipe de Steafano Pioli se aproximou da liderança do Campeonato Italiano, ocupando a vice-liderança, com 52 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Napoli neste domingo (6). A Internazionale permanece no topo da classificação, com 53 pontos.

O Milan volta a campo na quarta-feira (9), às 17h (horário de Brasília) contra a Lazio, pelas quartas de final da Copa da Itália. No dia anterior, na terça-feira (8), a Internazionale enfrenta a Roma, também pela copa.

Ficha técnica | Internazionale 1 x 2 Milan

Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

Data: 05/02/2022 (sábado)

Horário: 14h (de Brasília)

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Gols da partida: Ivan Perišić (38'1°T) e Oliver Giroud (30'2°T e 33'2°T)

Cartões amarelos: Hakan Çalhanoğlu e Škriniar (Internazionale) e Alessio Romagnoli, Brahim Díaz, Ismaël Bennacer e Rade Krunić (Milan)

Cartões vermelhos: Theo Hernández (Milan)

